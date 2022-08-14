قصفت قوات حكومة دمشق اليوم مناطق في الريف الإدلبي، إذ استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين ومحيط الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، وبلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق في قريتي الملاجة والدار الكبيرة جنوب إدلب، كما شهدت محاور كبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية، والعمقية والمشاريع في سهل الغاب شمال غرب حماة، قصفاً برياً واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين الطرفين، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وصباح أمس السبت، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً على أماكن في البارة وفليفل وبينين وسفوهن ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، قصفاً واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين الأولى ومرتزقة "الفتح المبين".

(د ع)