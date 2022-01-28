وتجددت الاستهدافات البرية في كل من جبل الزاوية وسهل الغاب، حيث قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في أطراف البارة ومحيط فليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في محيط قليدين بريف حماة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، شهد محور المشاريع بسهل الغاب، تبادل الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة بين مرتزقة الاحتلال التركي في المنطقة هناك من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، ولا معلومات عن إصابات.

وقبل أيام، شهدت أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي تحليقاً لطيران استطلاع روسي، تزامن مع قصف صاروخي لقوات حكومة دمشق على مناطق في فليفل وبينين ومحيط الفطيرة في جبل الزاوية، ومناطق أخرى في محاور التماس مع المرتزقة في سهل الغاب، بريف حماة الشمالي الغربي.

(ل د)