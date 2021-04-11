ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، وذلك على جبهات كفر نوران وكفر عمة وميز ناز ضمن القطّاع الغربي من الريف الحلبي.

وعلى صعيدٍ متصل، شهدت محاور التماس في جبل الزاوية قصفًا صاروخيًا متبادلًا، في حين استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة كل من الفطيرة والبارة وفليفل جنوبي إدلب، ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت قوات حكومة دمشق، أمس، أماكن في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل وبينين وأماكن أخرى بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى استهدافها بالرشاشات الثقيلة أماكن في العنكاوي وقليدين بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)