واستهدفت قوات حكومة دمشق، اليوم الاثنين، مواقع في جبل الزاوية جنوبي إدلب، في حين اندلعت اشتباكات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من طرف، وقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف آخر، وذلك على محور المشاريع بسهل الغاب، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، شهدت أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية.

وأمس الأحد، شنت مقاتلة روسية نحو 4 غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بلدتي الفطيرة وكنصفرة في جبل الزاوية، جنوبي إدلب، حيث تتواجد قواعد تابعة للاحتلال التركي في تلك المنطقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وسقطت أمس، قذيفة صاروخية على قاعدة للاحتلال التركي في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، مصدرها قوات حكومة دمشق، أدى إلى سقوط جرحى من العناصر المتواجدة داخل القاعدة.

(د ع)