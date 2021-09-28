وجرت استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، على محاور التماس في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي، وذلك بعد منتصف ليل الاثنين، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، نفّذت مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً صاروخياً على مواقع لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي.

وأشار المرصد أمس، إلى إصابة عدة أشخاص بينهم طفل، بقصف صاروخي نفّذته قوات حكومة دمشق على قريتي مجدليا وسان في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع قصف صاروخي استهدف قرية كفر نوران في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. يأتي ذلك في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

(د ع)