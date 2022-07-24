واستهدفت مرتزقة "الفتح المبين" فجر اليوم الأحد، بالمدفعية الثقيلة مواقع لقوات حكومة دمشق في سراقب بريف إدلب الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن والبارة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في الأجواء وفي أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

في حين شهد محور كبانة بجبل الأكراد، شمال اللاذقية، استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "الفتح المبين" بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى.

وكان المرصد أشار أمس، إلى تجدد الاستهدافات البرية في أرياف اللاذقية وإدلب وحماة، حيث قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في فليفل والفطيرة وسفوهن والبارة وكفر عويد وكنصفرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في حين شهدت محاور التماس في سهل الغاب شمال غرب حماة وكبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية، استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى.

(د ع)