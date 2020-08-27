استهدفت المرتزقة الموالية لتركية مجموعة من القوات الحكومية على محور قرية جرادة، مما أدى إلى مقتل وجرح 4 عناصر من الطرفين حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا، وتتواصل الاشتباكات المتقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين المرتزقة ومرتزقة “الفتح المبين” من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى، على محور الرويحة جنوب إدلب، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وفي السياق ذاته، دخل رتل تركي جديد نحو منطقة “خفض التصعيد” مكون من 20 آلية معظمها شاحنات مغلقة، عبر معبر كفر لوسين الحدودي شمالي إدلب واتجهت نحو ما تسمى "النقاط التركية" ضمن منطقة "خفض التصعيد".

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6145 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

هذا وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9480 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، فيما بلغ عدد جنود الاحتلال التركي الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12800 ألف جندي.

(ي م)