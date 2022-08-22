بعد أيام من تقديمها رداً مكتوباً على المقترح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، قالت إيران إن أميركا لم تعلق حتى الآن على المسودة.

وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي أنها قدمت ردها المكتوب على مقترح قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي "واقعياً ومرناً".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه تم إحراز تقدم "جيد نسبياً" في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها القانونية فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي.

وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أنه إذا كانت طهران تحتاج إلى التوصل لاتفاق، فإن الأوروبيين والولايات المتحدة في حاجة إليه أكثر، مشيراً إلى أن طهران تريد اتفاقاً دائماً يحفظ حقوقها المشروعة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الموضوعات المتبقية بالمفاوضات النووية قليلة، لكنها "مهمة" ويجب اتخاذ قرارات بشأنها.

وأكد كنعاني أن بلاده مستعدة لإتمام صفقة لتبادل السجناء مع واشنطن خارج إطار المفاوضات النووية.

(د ع)