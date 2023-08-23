أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشف من خلاله سجل المقاتلين جميل وشرفان. وأكد أن "مقاتلين آبوجيين يُضرب بهما المثل، قاتلا بتضحية كبيرة لتحقيق كريلاتية العصر الحديث".

وجاء في نص البيان:

"استُشهد الرفيقان البطلان جميل جكرخوين وشرفان دريج في هجوم للعدو يوم 23 آب 2020 في ساحة سرحد.

أصبح الرفيقان جميل وشرفان اللذان حاولا دائماً، بعد الانضمام إلى صفوف النضال، الحفاظ على ذكرى رفاقنا الشهداء وتحقيق أهدافهم، مقاتلين آبوجيين يُضرب بهما المثل؛ حيث قاتلا بتضحية كبيرة لتحقيق كريلاتية العصر الحديث، لم يشعرا يوماً بالرضى عمّا قدّماه وحاولا على الدوام تطوير نفسيهما، بهذه الخصائص؛ وضعا لنفسيهما تحدياً يتمثل في التوجه للقتال في الساحات المتقدة بشعلة الحرب، وعلى هذا الأساس دخلا ساحة سرحد وأصبحا قياديين رائدين لمسيرة الحرية لشعبنا.

لقد أحيا الرفيقان جميل وشرفان نفسيهما في نضالنا من أجل الحرية بعملهما الدؤوب.. وفي الذكرى السنوية لاستشهادهما؛ نستذكرهما بكل احترام وامتنان، ونقدم تعازينا لعائلاتيهما ولكل الشعب الوطني في كردستان".

المعلومات حول رفيقينا الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: جميل جكرخوين

الاسم والنسبة: شمس الدين دلايي ميلان

مكان الولادة: ماكو

اسم الأم – الأب: أسمر- يوسف

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 آب 2020 / سرحد

الاسم الحركي: شرفان دريج

الاسم والنسبة: حسين كسرجي

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم – الأب: شادية – سراج الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 آب 2020 / سرحد

(أ ب)