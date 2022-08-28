وذكر بيان صادر عن "محتجي العراق" بعنوان "الخطوة القادمة"، أنه "اليوم نشهد طرح مبادراتٍ للتغيير الجذري للوجوه التي شاركت بحكم البلد ما بعد عام 2003، مبادرات شفهية لا نعرف آلية تحقيقها في ظل الصراع القائم بين الكتل السياسية" حسب وكالة روج نيوز

واستدرك البيان القول "لكننا وتأكيداً منا على تمسكنا بضرورة التغيير الجذري الذي لطالما نادينا به، فإننا سننزل بقوة يوم الجمعة المقبل تحت وسم # جمعة الغليان الشعبي".

ووفقاً للبيان فإنه "سيتم خلال هذهِ الأيام رسم خريطة طريق واضحة المعالم للعبور بالبلد الى بر الأمان، وسيتم طرحها من خلال التظاهرة حصراً، وليعلم الجميع إننا نمتلك عزيمة فولاذية لن تلين حتى الانتصار لدماء شهدائنا وشعبنا المظلوم".

ودعا البيان "حشود الاغلبية الصامتة من أبناء شعبنا لكسر طوق صمتها والخروج أفواجاً أفواج من أجل نصرة الوطن ورفع صوت الشعب جنباً الى جنب مع بقية إخوتهم، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة عصراً في ساحة النسور" في العاصمة بغداد.

(ش ع)