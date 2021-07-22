وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وبينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أميركية في العراق".

وبيّن في تصريح للعراقية الإخبارية أن "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي".

وأضاف أنه "ليست هناك قواعد أميركية في العراق"، لافتاً إلى أن "الأميركان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أميركية".

وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة"، منوهاً بأن "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأميركية".

ولفت إلى أن "آلاف القطع الأثرية المهرّبة ستُعاد من واشنطن إلى العراق، وأن هناك تعاوناً واضحاً مع الولايات المتحدة الأميركية لإعادة الآثار المهربة".

(د ع)