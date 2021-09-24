ووصلت الجمعة الباخرة الثانية المُحمّلة بالمازوت الإيراني، إلى مرفأ بانياس في سوريا لإدخالها إلى لبنان، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، في خطوة قال إنها تهدف إلى تخفيف أزمة طاقة خانقة في البلاد، لكن معارضيها قالوا إنها تُعرّض البلاد لخطر العقوبات الأميركية.

كما قال رئيس وزراء البلاد نجيب ميقاتي، إن الشحنات تمثّل انتهاكاً لسيادة البلاد. وتخضع سوريا وإيران لعقوبات أميركية.

ووصلت أولى قافلات الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني الوافدة من مرفأ بانياس، إلى لبنان في 16 ايلول / سبتمبر الحالي.

وعلى وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة، انعكست بشكل كبير على مختلف القطاعات، من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسسة كهرباء لبنان، على توفير تغذية معقولة لكافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولّدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

(د ع)