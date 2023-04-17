يتعرض القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرالي ببحر مرمرة منذ 15 شباط 1999، لعزلة مشددة، إذ لا ترد أي معلومات من القائد ورفاقه الثلاث في السجن، منذ أكثر من عامين.

رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عدالت عمر، أكدت أن "حرية القائد الجسدية تعني حريتنا؛ إذ لا نستطيع القول إننا أحرار إن لم نستطع تحرير قائدنا".

وأوضحت أن القائد عبد الله أوجلان قسّم حياته الشخصية والتنظيمية إلى 3 مراحل، واعتبر كل مرحلة من هذه المراحل ميلاداً بالنسبة له. ميلاده الأول وفق ما ذكرته عدالت عمر يبدأ بذهابه إلى المدرسة الابتدائية وكيف حاول تأسيس مجتمعه وتمرده وردود فعله ضد مفاهيم العائلة والقرية.

أما المرحلة الثانية فتبدأ بانقطاعه عن المجتمع البرجوازي، وتأسيس مجموعة أيديولوجية وفق نظام اجتماعي سياسي، مشيرة إلى خصوصية المرحلة الثالثة والتي تبدأ بتحليله للتاريخ من جديد، وتمكنه من الوصول إلى جذور القضايا في المنطقة، وتحليل المشاكل والأزمات التي يعيشها، وإيجاد المخرج لها حيث يبدأ من الانقطاع من الدولة ومن حياة الرأسمالية.

عدالت عمر أشارت في سياق حديثها، إلى اختطاف القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط 1999 إثر مؤامرة دولية نُسجت أولى خيوطها في 9 تشرين الأول من العام 1998.

وذكرت عدداً من القضايا التي تعمّق فيها القائد عبد الله أوجلان، مثل قضية تحرر المرأة بإلقائه الضوء على استغلال المرأة عبر التاريخ وتحويلها إلى عبدة وسلعة وإبعادها عن جوهرها الحقيقي.

ونوّهت إلى أن أيديولوجية تحرر المرأة أسهمت بشكل كبير في قيادة المرأة لثورة شمال وشرق سوريا، وميزتها عن باقي الثورات، كالثورة الفرنسية التي لم تحصل المرأة فيها على أي حقوق.

"ما كان ينقص المرأة في هذه الثورات، هو إنها لم تستطع أن تنظم نفسها بشكل خاص، على الرغم من وجود الكثير من الحركات والتنظيمات النسوية"، على حد تعبير رئيسة هيئة المرأة التي أشارت إلى تبنّي الانتفاضة الشعبية في روجهلات كرستان وإيران فلسفة القائد عبد الله أوجلان وتحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

شددت عدالت عمر، رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في ختام حديثها، على الاستمرار في قراءة مرافعات القائد عبد الله أوجلان، وتطبيق مشاريعه بشكل صحيح على أرض الواقع، وقالت "كلما استطعنا تطبيق أطروحات القائد على الأرض سنستطيع رفع العزلة المفروضة عليه وتحريره جسدياً".

(ي م)

ANHA