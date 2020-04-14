قالت القناة الـ7 الإسرائيلية، إن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب كاحول لافان بيني غانتس، توصلا إلى تفاهمات قريبة لتشكيل حكومة موحدة، وقررا استئناف المفاوضات تمهيداً لتشكيل حكومة طوارئ".

ويأتي هذا، بعد أن قرر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء أمس، تمديد مهلة التفويض الممنوحة لغانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية، وذلك في أعقاب طلب قدمه نتنياهو، في محاولة أخيرة للتوصل إلى حكومة وحدة إسرائيلية.

وقال ريفيلين في بيان صدر عنه: "بناء على البيان الذي أصدره أمس، تلقى الرئيس طلباً مشتركاً من نتنياهو وغانتس بتمديد الفترة الممنوحة للأخير"، وأضاف "تم تقديم الطلب بموافقة الطرفين بعد التوصل إلى تفاهمات جعلتهما قريبين جداً من الاتفاق، وبناء عليه قرر تمديد الفترة الزمنية بحيث تنتهي يوم الأربعاء، 15 نيسان/ أبريل، عند منتصف الليل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، أن نتنياهو وغانتس سيبذلان جهوداً في الاجتماع للوصول إلى نقاط اتفاق تسمح بإنشاء حكومة طوارئ وطنية، وذلك بعد أن أعلن كل من نتنياهو وغانتس في تصريح مشترك الليلة الماضية: أنه "جرى تحقيق تقدم ملموس في مباحثات تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية".

وبعد الإعلان عن هذه التطورات، أعلن تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" من كتلة اليمين، التي دعمت نتنياهو طوال الجولات الانتخابية الثلاثة الأخيرة، منذ نيسان/أبريل العام الماضي، انسحابها من دعم نتنياهو.

وقالت مصادر في "يمينا" لوسائل إعلام إسرائيلية إن "نتنياهو باع اليمين من أجل إنقاذ نفسه، لكنه سيكتشف سريعاً جداً أن شركاءه الجدد، الذين سيحصلون على حقيبة القضاء، سيلقون به بسرعة كبيرة من بلفور (المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس). وعندما يلقي كاحول لافان به من بلفور، فإننا لن نكون هناك".

فيما رد حزب الليكود على "يمينا"، في بيانٍ له، قائلاً: "لا أساس من الصحة للأقوال التي تسمع من جهة حزب يمينا، وغايتها محاولة إحباط حكومة طوارئ قومية لمصلحة مناصب لقادة يمينا. ورئيس الحكومة متمسك بمبادئ معسكر اليمين، مثلما كان دائماً، وفي مقدمتها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

(ع م/ح)

ANHA