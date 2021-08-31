وأوضح قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، أحمد مسعود، لمجلة فورين بوليسي: "إذا اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع وإقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة".

وصرح أن التسوية المقبولة مع طالبان لا يمكن تحقيقها إلا إذا شكلت الحركة حكومة شاملة ولامركزية في أفغانستان، واصفًا جميع الخيارات الأخرى بأنها غير مقبولة لممثلي المقاومة، وإلا فإن المواجهة مع طالبان ستستمر.

كما أشار مسعود إلى أنه لا يتلقى أي دعم مالي من الخارج، وأكد في الوقت نفسه أن العديد من دول المنطقة تقف إلى جانب طالبان.

وبهذا الشأن قال: "لقد أجبرت حكومة (الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني) العديد من البلدان في المنطقة على الوقوف إلى جانب طالبان، من خطابها العرقي والقومي حتى سياستها في المجال المائي، أثار كل ذلك العداء من جيراننا"، مضيفًا أن السبب الآخر لتقاربهم مع طالبان هو الوجود الأميركي، ولأنهم أيضًا يمكن أن يلحقوا الضرر بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من خلال دعم المسلحين".

(د ع)