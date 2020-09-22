كما وصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، حيث يبحث مع كبار المسؤولين المصريين تطورات الوضع في ليبيا.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية، أن القائد العام للجيش الوطني وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة رافقه وفد عسكري، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور مع القاهرة في عدد من الملفات أبرزها مكافحة الإرهاب.

وتزامن زيارة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، للقاهرة مع زيارة عقيلة صالح، ومن المقرر أن تبحث اللقاءات مبادرات جنيف.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسي في إطار حوار "ليبي – ليبي" يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التي تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبي لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون.

وتواصل القاهرة مساعيها لإرساء الحل السياسي في ليبيا، وإنقاذ الدولة الجارة من أزمة انتشار الميليشيات الإرهابية والمرتزقة العاملة تحت لواء حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، في ظل تداعيات الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وتتبع الدولة المصرية استراتيجية الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الداعمة للحل السياسي، وذلك في إطار دعمها لجهود نزع فتيل الأزمة في البلاد.

(أ ع)