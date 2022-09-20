وأفادت شركة "غازبروم" الروسية أن إمدادات الوقود عبر هذا المسار ستتوقف في الفترة من 22 إلى 29 أيلول/ سبتمبر الجاري وذلك لإجراء عمليات صيانة مخطط لها، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

وأضافت الشركة الروسية أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات خط الأنابيب "قوة سيبيريا" مرتين في السنة في الخريف والربيع.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وحاليا تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد "قوة سيبيريا-2"، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الصين.

(د ع)