جاء ذلك خلال رصد مراسلينا لآراء عوائل الشهداء لإقليم عفرين، القاطنين في مقاطعة الشهباء، حول هدف الدولة التركية لتشديد العُزلة على القائد ،عبدالله أوجلان، منذ اعتقاله في 15 شباط عام 1999.

والدة الشهيدة زيلان، هاجر محو، قالت: "كان لفكر القائد تأثيراً إيجابيّا كبيراً على المرأة، ففي السنوات المنصرمة كان دور المرأة معدوم أمام سلطة الذهنية الذكورية، واعتبارها آلةً لإنجاب الأطفال، وتولّي أمورهم، بالإضافة الى إدارة الأعمال المنزلة من غسل وتنظيف".

وتابعت هاجر حديثها "بعد التعرُّف على فكر القائد ،عبد الله أوجلان، استطعنا إدراك جوهر المرأة، وقدرتها على إخراج تلك الإرادة، التي جعلت من المرأة قائدةً رياديةً في كافّة مجالات الحياة، كما جعلنا نعيش في توازنٍ ومساواةٍ بين حقوق الرجل والمرأة".

وأضافت هاجر " إنّ ثورة روج آفا، هي ثورة المرأة، لذا قمنا بإيصال هذا الفكر إلى أطفالنا، وحثثناهم على السير عليه، لأنّ تحرير القائد يقع على عاتقنا جميعاً، فإن لم نستطيع نحن تحرير القائد من سجون تركيا الفاشية، ليعمل أطفالنا على تحريره، لأنّنا لا يمكننا إنكار هذا الحق لو مرّ قرون عليه".

الاحتلال التركي يخلق الاقتتال الكردي-الكردي

أمّا شقيق الشهيد حقي قرار ،حسين مراد، فقال: "المئات من المؤامرات نُفّذت بحق الكُرد، من قتلٍ واعتقالٍ واختطافٍ، لأجل ذات الفكر؛ أيّ فكر القائد ،عبد الله أوجلان، وكلّما انتشر الفكر زادت حجم المؤامرة، حتى وصلت إلى 9 أيلول المؤامرة الأممية على القائد ،عبد الله أوجلان، وفي 15 شباط من عام 1999 تحقّقت أهداف تلك المؤامرة، واعتقال القائد في سجون ايمرالي".

وأضاف مراد قائلاً " رغم كلّ تلك المؤامرات، ورغم اعتقال القائد، لم يستطيعوا اعتقال فكره وفلسفته عنا، فمنذ 21 عاماً والقائد يقاوم في سجون ايمرالي، ومهما وصفنا وتحدّثنا لن نستطيع إعطائه حقه في الحديث، لكنّنا يمكن أن ننظّم أنفسنا ضمن المجتمع والمجلس، وأن نكون مسؤولين عن تنظيمنا، وفكر وفلسفة القائد ،عبد الله أوجلان، وخاصّة في وقتنا الحساس هذا".

وتابع مراد أن العدو يهدف دائماً الى محو وجود الكُرد، وأكبر دليل تلك المؤامرة حول شنكال، وأطماع الاحتلال التركي بأراضي الكُرد، وخلق الاقتتال الكردي-الكردي.

فكر القائد أيقظنا من غفلتنا

بدورها أكّدت شقيقة الشهيد ديار، بديعة وقاصن أنّهم سيبقون على خطى القائد ،عبد الله أوجلان، ولن يتراجعوا عن قرارهم بل وسينشرون الفكر لأطفال المستقبل، الذين سيكونون ردّاً قوياً للاحتلال التركي.

وأضافت بديعة: "المعنى الحقيقي لفكر القائد الذي وصل الى الشعوب الكردية ،هو أنّ الشعب الكردي كان في غفلةٍ من أمره منذ آلاف السنين قبل معرفة فكر وفلسفة القائد، رغم النضالات التي كان حقّقها الكُرد في ثورات الشيخ سعيد، لكن فكره أعطانا الأمل الذي أُسّس على دماء الشهداء".

(آ س)

ANHA