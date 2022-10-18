وأكد مسؤول عسكري أميركي رفيع، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تخطر واشنطن بعد بتدريبات نووية يتوقع أن تجريها قريباً.

كما أوضح أن روسيا ستجري على الأرجح تجارب إطلاق صواريخ خلال تدريبات "جروم" السنوية لقواتها النووية الاستراتيجية، في غضون أيام فقط.

وقال للصحفيين "لم نتلق أي نوع من الإخطار الرسمي"، بحسب ما أفادت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء.

علماً أنه بموجب معاهدة ستارت الجديدة، فإن موسكو ملزمة بتقديم إخطار مسبق قبل إطلاق تلك الصواريخ، بحسب ما أشار مسؤولون أميركيون.

يذكر أن تلك التدريبات، التي تمثل تحدياً روسياً آخر للولايات المتحدة وحلفائها، تأتي بعد أن هدد بوتين علناً أواخر الشهر الماضي (أيلول/ سبتمبر 2022)، باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن بلاده، في حال تعرضت أراضيها لأي اعتداء.

هذا وانطلقت أمس الإثنين، تدريبات الردع النووي "الظهيرة الثابتة" لحلف الناتو، بمشاركة 14 دولة وما يصل إلى 60 طائرة عسكرية، والتي ستستمر حتى 30 تشرين الأول.

وبحسب بيان للحلف، فإن المناورات ستجرى "فوق شمال غرب أوروبا"، في المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وكذلك فوق بحر الشمال، ولن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات.

(د ع)