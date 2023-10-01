استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر "مدنياً" بالقرب من منزله في بلدة اليادودة في الريف الغربي من درعا مما أدى لمقتله على الفور، بحسب المرصد السوري.

وتشهد محافظة درعا فوضى وفلتان أمني مستشري اذ تحدث استهدافات مستمرة بشكل يومي.

وفي سياق متصل أقدم عناصر فرع الأمن السياسي التابع لحكومة دمشق على اعتقال 6 مواطنين اليوم أثناء مرورهم على أحد الحواجز العسكرية التابعة للفرع في بلدة غباغب بريف درعا، وينحدر المعتقلون من مدينة جاسم.

وطالب ذوي المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم ومنحوا قوات حكومة دمشق مهلة حتى ظهر اليوم للإفراج عن المعتقلين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 389 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 312 شخصا، جُلّهم من عناصر قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها.

وتظهر هذه الأرقام وحوادث الاغتيال والاعتقالات المتكررة سوء الوضع الأمني في درعا الخاضعة لما تسمى "التسويات" التي فرضتها حكومة دمشق في وقت سابق على أهالي المنطقة، أولها في 2018 وثانيها في 2022.

وتثبتت أن سياسة الإجبار للرضوخ إلى ذهنية حكومة دمشق القديمة، ولّدت حالة من الغضب الشعبي في المنطقة الجنوبية التي كانت أول مدينة ثارت ضد حكومة دمشق منذ بداية الأزمة السورية 2011.موالية لها.

(س ع)