وبمناسبة حلول 8 آذار أصدر مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل فرع إقليم الفرات، بياناً إلى الرأي العام قُرِئ من قبل عضوة المكتب زهرة لويس، قالت فيه:

"إلى كافّة نساء العالم, والمرأة المناضلة، يحتفل العالم كلّ عام بإنجازات المرأة، وإسهاماتها في كافّة مناحي الحياة, فاليوم هو تخليد لشجاعة المرأة عبر التاريخ.

8 آذار من كلّ عام تحيي المرأة هذه المناسبة بلون جديد وطابع مختلف، فكلّ عام تحقّق المرأة إسهامات كبرى لإحداث تغيير في المجتمعات والأنظمة الحاكمة, وترسم ملامح مستقبلها عبر المكاسب التي تحقّقها من خلال نضالها, فهذا اليوم هو إبراز التّضامن بين جميع النّساء في بلدان العالم والاحتفال بمكاسبهن وإنجازاتهن دون تفرقة عرقيّة, أو لغوية, أو ثقافية أو سياسيّة, لقد أحرزت المرأة للعالم تقدّماً لا يستهان به.

نضال المرأة ليس قضيّة نسائيّة فقط، بل هو قضية مجتمع يطالب بالحرّية، فهو يوم نضاليّ وفرصة هامّة تقوم من خلالها بنشر رسالة تحمل معاني العدل والمساواة, وإرساء السّلام والتآخي في عالمنا. وفي شمال وشرق سوريا نرى التّجربة الثّمينة الّتي حقّقتها المرأة، حيث تعتبر التّجربة الفريدة الّتي يمكن الاحتذاء بها، فهي تقاوم الاحتلال، وتعبّر عن قضبها من الاستبداد، وطموحها بالعمل في السّاحات.

حزب سوريا المستقبل الذي يعمل لأجل ديمقراطيّة سوريّا والحفاظ على مكتسبات الشّعب الّتي حقّقها في ظلّ الإدارة الذاتيّة وضمان حقوق المرأة دستوريّاً, هو حزب النّساء اللّواتي عانينَ من بطش الاستبداد, هو حزب الشّهيدة هفرين خلف، الّتي آمنت بأخوّة الشّعوب، وأخلصت في إيمانها، وأيقنت أنّ الحلّ لن يكون إلّا عبر توحيد الصفوف رجالاً ونساءً كرداً وعرباً، وساهمت في قيادة حزب سوريا المستقبل، واستشهادها بطريقة شنيعة على يد الفصائل المرتزقة, إن دلّ هذا على شيء، فإنّه يدلّ على أنّ أعداء الوطن يهابون المرأة الواعية المناضلة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نُهنِّئ المرأة السّوريّة، ونناشد بتوحيد كلمتنا وطموحنا، والعمل سويّة لإرساء السّلام وبناء سوريا ديمقراطية، الضّامن لحقوق المرأة في الدّستور وفي الحياة".

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ANHA