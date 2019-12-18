تحتَ عنوان (الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ في شمال وشرق سوريّا "الأجندات، التّداعيات، استراتيجيّات المواجهة")، يُنظّم اليوم مركز روج آفا للدّراسات الاستراتيجيّة NRLS ملتقى حواريّاً يوم الأربعاء 18 كانون الأوّل الجاري في صالة نقابة العمّال في بلدة رميلان التّابعة لمقاطعة قامشلو.

وتتضمّن أعمال الملتقى سلسلة محاضرات ومناقشات مُوزّعة على ثلاث جلسات يشارك فيها عدد من الأكاديميّين والحقوقيّين والسّياسيّين.

وبحسب اللّجنة التّحضيريّة، يبدأ المُلتقى أعماله بكلمة افتتاحيّة باسم المركز، يليها كلمة عضو الهيئة التّنفيذيّة لحركة المُجتمع الدّيمقراطيّ فوزة اليوسف.

ويواصل الملتقى أعماله على ثلاث جلسات وفق البرنامج الآتي:

الجلسة الأولى:

محور الجلسة عن عمليّات الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ الّذي استهدف سكّان المنطقة وعانوا منها عبر التّاريخ.

إدارة الجلسة: الأستاذ نايف جبيرو، حقوقي وكاتب سياسيّ مستقلّ.

المحاضرون:

سنحاريب برصوم، الرّئيس المشترك لحزب الاتحاد السّريانيّ.

جنار صالح، عضو في مركز الفرات للدّراسات.

حسين عزّام، الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذّاتيّة لإقليم الجزيرة.

نقاش مع الحضور وطرح المداخلات لمدّة ساعة.

الجلسة الثّانية:

تعريف وتقييم الانتهاكات المُرتكبة في سياق عمليّات الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ من النّاحية الحقوقيّة والقانونيّة، وتحديد الموادّ والبنود المُدرجة في الميثاق الدّوليّ والقانون الإنسانيّ الدّوليّ، والاتفاقيّات ذات الصّلة الّتي تُشكّل تلك الانتهاكات خرقاً لها، وبشكلٍ خاصّ بعد تدهور الأوضاع وبروز كارثة إنسانيّة مُقارنة بالوضع قبل تعرّض المنطقة إلى عدوان واحتلال الجيش التّركيّ ومرتزقته، وبالتّالي الوصول إلى آليّة قانونيّة لمحاسبة الجناة المرتكبين لتلك الانتهاكات.

إدارة الجلسة: الدّكتورة زوزان إبراهيم، دكتوراه في القانون المدنيّ، والرّئيسة المشتركة لهيئة شؤون العمل لمقاطعة الجزيرة سابقاً.

المحاضرون:

قراءة تقرير عن الانتهاكات من قبل آفين ذكر الله جمعة المديرة التّنفيذيّة لمنظّمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، وناشطة في المجال الحقوقيّ.

إسرافيل مصطفى، نائب رئاسة المجلس التّنفيذيّ لإقليم عفرين.

حمدان حسن العبد، نائب الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ للإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّة.

الجلسة الثّالثة:

المحور الرّئيس للجلسة يتمحور حول الحلول، وتحديد الآليات والسّبُل الّتي تدعم الجهود المبذولة لمقاومة عمليّات الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ وإيقافها، وتدعم الإصرار على التّشبّث بالتّراب.

إدارة الجلسة: سهام داوود، عضو في الهيئة الإداريّة لاتّحاد معلّمي ديرك.

المحاضرون:

أينور زيد باشا، محاميّة وعضو مجلس العدالة الاجتماعيّة في إقليم الجزيرة.

أنور مسلم الرّئيس المشترك لإقليم الفرات

حكمت حبيب، عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريّة الدّيمقراطيّة.

كلمة لحزب سوريا المستقبل يلقيها إبراهيم قفطان رئيس حزب سوريّا المستقبل.

هذا ومن المقرّر أن تُختتم أعمال الملتقى بقراءة البيان الختاميّ، وعقد مؤتمر صحفيّ.

(ك)

ANHA