انطلقت اليوم، حملة النظافة التي أطلقتها المؤسسات المدنية، والعسكرية، في ريف الرقة الشرقي، والتي بدأت من بلدة الرقة السمرة.

وشارك في هذه الحملة العشرات من أهالي الرقة السمرة وأعضاء المؤسسات المدنية وقوى الأمن الداخلي وأعضاء الترافيك ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية

المشاركون انتشروا في جميع أنحاء بلدة الرقة السمرة والقرى التابعة لها، ليقوموا بجمع الأوساخ الموجودة في الشوارع الرئيسية، والفرعية، ونقلها إلى مكبات مخصصة من قبل البلدية

وبصدد هذه الحملة قال المشارك ضمنها محمد الشيخ: " تشارك المؤسسات في هذه الحملة الحضارية التي تعطي البلدة مظهراً جمالياً وحضارياً يليق بها.

الإداري في مجلس الريف الشرقي عمر محمد أضاف :" أطلقنا هذه الحملة التي تعطي دافعاً معنوياً للأهالي لتنظيف بلدتهم والحفاظ على البيئة, وقد كانت ردة فعل الأهالي إيجابية لمشاركتهم في الحملة".

الحملة ستستمر مدة 8 أيام متواصلة، وستُنظم في كافة بلدات وقرى الريف الشرقي في الرقة.

(أع/سـ)

ANHA