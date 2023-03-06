أدلى حزب الخضر الديمقراطي اليوم الإثنين، ببيان في مدينة قامشلو؛ قرأه الرئيس المشترك للحزب، لقمان أحمي، أعلن فيه عن بدء حملة التشجير.

كشف البيان عن بدء الحملة من مدينة قامشلو، وعن شعارها "بيئتنا مستقبل أجيالنا"، وعن أهدافها "الحملة؛ تهدف لزراعة 10 ألف شجرة في المدارس والمراكز التربوية في عموم مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، والتي هي من ضمن حملاتنا السنوية المستمرة في زراعة الأشجار والعمل على حماية البيئة".

وسيرافق الحملة نشر بروشورات توعوية؛ تتضمن أهمية زراعة الأشجار وكيفية الحفاظ عليها، وسيتم فيها نشر 25 ألف بروشور توعوي مع الحملة، وفقاً للبيان.

ولفت البيان لغاية الحزب من زرع الأشجار في المدارس "لأننا نؤمن دوماً أن الأجيال تستحق العيش في بيئة نظيفة وصحية، ولأن ثقافة الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء يجب أن تنطلق من المراكز التربوية والمدارس لخلق جيل إيكولوجي، وللمساهمة في خلق بيئة أفضل".

وشكر البيان هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تسهيل بدء الحملة في المدارس والمراكز التربوية.

وعقب البيان، بدأ المشاركون في البيان برفقة طلبة إعدادية الشهيد أحمد علي بالحي الغربي في مدينة قامشلو ومدرسيها، زراعة 225 شجرة.

وتأتي حملة حزب الخضر الديمقراطي "بيئتنا مستقبل أجيالنا"، في إطار الحملة الدورية السنوية، إذ سبقها العام الفائت حملة تشجير في مزارات الشهداء بشمال وشرق سوريا، تحت شعار "121 شجرة تخليداً لشهداء ملحمة مطرقة الشعوب".

(أم)

ANHA