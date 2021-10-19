وكشفت الناشطة الأفغانية زالا زازاي في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن طالبان قتلت إحدى لاعبات كرة الطائرة النسائية الوطنية الأفغانية.

وأضافت أن اللاعبات اللائي لم يحالفهن الحظ بالهرب بحاجة إلى المساعدة. وتابعت "قُتلت لاعبة على يد هؤلاء الإرهابيين، ولا نريد أن نخسر لاعباتنا الأخريات، إنهم محاصرون في كابل ولا أحد يستمع إليهم".

كما نشرت زازاي صورتين للاعبة، إحداهما مع الفريق النسائي، وأخرى بعد ذبحها نحرًا على يد طالبان.

من جانبها، ناشدت مزجان سادات، لاعبة في الفريق النسائي الأفغاني، المجتمع الدولي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لمساعدة اللاعبات الأفغانيات.

وكتبت في تغريدة على تويتر "قُتلت إحدى لاعباتنا على يد هؤلاء الإرهابيين ولا نريد أن نفقد لاعبات أخريات. إنهن عالقات في كابول ولم يسمع أحد أصواتنا. الرجاء إجلاءنا".

وكانت عشرات اللاعبات والمدربين هربوا في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، إلى باكستان تاركين وراءهم كل ما أنجزوه خلال 20 عاماً.

يشار إلى أن لاعبات من فريق كرة الطائرة النسائي الأفغاني يختبئن من طالبان منذ أغسطس الماضي، حيث كان بعض أعضاء الفريق يتنقلون بين المقاطعات لتجنب اكتشافهم من قبل الحركة التي استعادت السيطرة على أفغانستان الشهر الماضي.

(ش ع)