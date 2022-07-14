قالت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس" بورنيما أناند في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن تركيا ومصر والسعودية قد تنضم "في القريب العاجل جدا"، إلى قوام المجموعة.

وذكرت بورنيما أناند، أن الصين وروسيا والهند ناقشت هذا الموضوع، خلال قمة قادة مجموعة "بريكس" الرابعة عشرة، التي عقدت بشكل افتراضي في الفترة من 23 إلى 24 حزيران.

وأضافت: "لقد أبدت كل هذه الدول اهتمامها بالانضمام وتستعد لتقديم طلب العضوية. أعتقد أن هذه خطوة جيدة، نظرا لأنه يتم دائما النظر بشكل إيجابي إلى مثل هذا التوسع، ومن الواضح أنه سيزيد من تأثير بريكس في كل العالم".

وأعربت عن أملها في أن تتم عملية انضمام هذه الدول إلى المجموعة بشكل سريع جدا، "لأن جميع ممثلي الدول النواة للتجمع يبدون اهتماما بتوسيع المنظمة. لذلك سيكون ذلك قريبا جدا".

وشددت على أن انضمام مصر والسعودية وتركيا، سيجري بسرعة كذلك لأنه تم إطلاق هذه العملية فعلا. وذكرت أن الانضمام قد لا يتم في وقت واحد.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية لي كيكسين، بأن عدة دول "تطرق أبواب" المنظمة ومن بينها ذكر إندونيسيا وتركيا والسعودية ومصر والأرجنتين.

(م ش)