منذ أكثر من 27 شهراً تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان تمنعه خلالها من لقاء محامييه وعائلته.

حول ذلك تحدثت عضوات حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في حلب لوكالتنا.

العضوة وحيدة بريمكو قالت: "القائد معتقل منذ 25 عاماً، ومنذ أكثر من عامين يعاني من العزلة المشددة، وكما نعلم يمكن للجنة مناهضة التعذيب CPT أن تخلق جواً من الأمان للقائد داخل زنزانة إمرالي، لكنها تصم آذانها عن وضعه".

وشددت وحيدة على أن المرأة لن تقبل بهذا العنف ضد القائد عبد الله أوجلان قائلة: "ها هي ستة أشهر إضافية تضاف للعزلة المشددة على القائد، لن نرضخ أبداً ولن نقبل بهذا العنف ضد قائدنا، سنبقى على رأس عملنا دائماً بهدف تحريره جسدياً".

وأكدت وحيدة في ختام حديثها، أن المرأة في حركة الهلال الذهبي وفي كل مكان ستبقى دائماً تكافح وتناضل، حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

بدورها، شجبت العضوة أمل إيبش العزلة وقالت: "لا يمكنكم كسر إرادتنا، صحيح أنكم اعتقلتم القائد جسدياً لكننا نحيا بفكره وفلسفته".

وأضافت "نرفض العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هذه العزلة لن تضعفنا إنما تجعلنا أقوى، ونحن نكافح ونقاوم حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد".

من جهتها، استنكرت العضوة آخين خليل، المؤامرات التي تحاك تباعاً على القائد عبد الله أوجلان، منذ اعتقاله قبل 25 عاماً، ثم فرض العزلة المشددة عليه مراراً وآخرها منذ عامين حتى الآن.

بيّنت آخين أن لجنة مناهضة التعذيب CPT لا تكترث بوضع القائد، ولم تتكبد عناء البحث في وضعه الصحي أو الشخصي.

وأضافت "إننا في حركة الهلال الذهبي نطالب بمعرفة وضع القائد عبد الله أوجلان، وتحريره جسدياً".

وفي ذات الخصوص، قالت العضوة آخين رشو "هذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه المؤامرات على القائد عبد الله أوجلان، لذلك يجب علينا نحن النساء في جميع أنحاء العالم أن نقف في وجه هذه المؤامرات".

وأردفت آخين رشو "القائد يقاوم في زنزانة إمرالي، ونحن أيضاً هنا نقاوم، وكما جعل من زنزانة إمرالي مكاناً للتدريب والعلم والمعرفة، يجب علينا هنا في الساحات أن نسير على فكره وفلسفته العظيمة".

وشددت آخين رشو على النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان: "سنبقى في الساحات، سنقاوم ونحارب، ليس فقط بالسلاح، بالقلم والفن، بكل شيء سنحارب الدولة الفاشية التركية حتى نحقق حرية القائد الجسدية، لأن القائد زرع في قلوبنا حبه".

وتجدد دولة الاحتلال التركي العزلة على القائد عبد الله أوجلان عبر "العقوبات الانضباطية" بقصد حرمانه من الحق في الأمل"، الذي يحيز إطلاق سراح المعتقل بعد انقضاء 25 عاماً على سجنه دون أي عقوبات.

(آ س/ك)

ANHA