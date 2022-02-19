ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون تأكيده أن قذيفة انفجرت في الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت موسكو في منطقة تاراسوفسكي، على بعد 300 متر عن أحد المنازل في قرية ميتياكينسكايا.

وأوضح المصدر أن موقع الانفجار يقع على بعد نحو 1 كم عن الحدود الأوكرانية.

ولم يلحق الحادث أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتياً اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وأعلنت جمهوريتا دونباس التعبئة العامة وشرعتا في إجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا، محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما، وهذا ما نفته كييف.

(د ع)