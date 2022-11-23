وجاء في البيان أن "الدول الضامنة" قررت عقد الاجتماع الدولي العشرين لأستانا في النصف الأول من العام المقبل، وعقد قمة رؤساء (روسيا ،إيران، دولة الاحتلال التركي) المقبلة في روسيا.

البيان الختامي لثلاثي الصفقات لم يكن مغايراً لما سبقه، وكعادته اتفق الثلاثي على معاداة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وغض الطرف عن همجية جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الشمال السوري.

حيث جدد البيان الخطاب المعادي للإدارة الذاتية ووصفها بـ "المشروع الانفصالي".

وكانت قد وصلت يوم أمس وفود من حكومة دمشق والمرتزقة المدعومين من دولة الاحتلال التركي إلى كازاخستان، لعقد اجتماعات "أستانا" على مدار يومين بمشاركة دولة الاحتلال التركي وروسيا وإيران، وممثلي الدول المراقبة، بالتزامن مع الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، والتي ما زالت متواصلة.

(م ش)