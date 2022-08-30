وتجمّع الآلاف من أهالي إقليم الفرات في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني، للمشاركة في المظاهرة التي حملت شعار "ندين ونستنكر صمت الدول الضامنة أمام هجمات الدولة التركية"، رافعين يافطات كتب عليها "لا تقتلوا أطفالنا"، "لا تقتلوا حقوقنا"، "أردوغان سارق مستقبلنا"، وصور الشهداء الذين استشهدوا جراء القصف التركي.

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة باتجاه مدرسة الشهيد سيدو غرب مدينة كوباني، وسط ترديد شعار "المقاومة هي الحياة"، "الشهداء قادتنا وقدوتنا"، "لم ننحنِ لأحد".

وعند وصول المتظاهرين إلى مدرسة الشهيد سيدو، وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء بيان من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات، بيمان علوش، نددت فيه بجرائم الدولة التركية الفاشية وصمت الدول الراعية لبنود وقف إطلاق النار عام 2019.

قال البيان: "في الفترة الأخيرة كثفت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطقنا دون الإنصات لأحد، أو احترام قوانين حقوق الإنسان أو الالتفات إليها، متجاوزة كل ما سُنّ من قوانين في مجال حقوق الإنسان، فيدفع أطفالنا ونساؤنا ثمن الأطماع التركية في المنطقة".

أضاف البيان: "اليوم تُرتكب كافة أنواع المجازر بحق شعبنا من مجازر ثقافية، أو اجتماعية، وتحاصرنا اقتصادياً، ولا تفرق في حربها بين مكون وآخر بل باتت كل المكونات التي تحيا على هذه الأرض مهددة بالتهجير من أرضها، وبات تاريخ المنطقة مهدداً بالزوال من قبل دولة الاحتلال التركي".

طالبت هيئة التربية والتعليم في بيانها، المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك لمحاسبة دولة الاحتلال التركي أمام المحاكم الدولية، والقيام بواجبها تجاه أبناء شمال وشرق سوريا الذين يستشهدون في المراكز التعليمية أمام أنظار العالم أجمع.

وانتهت المظاهرة على وقع الهتافات الثورية "درب الحرية دربنا".

(ن ك/د)

ANHA