وحول رؤية الإدارة الأميركية الجديدة للعلاقة مع روسيا، قال المتحدث باسم البنتاغون، ليل أمس الخميس، بعبارة ملخصة "لدينا رؤية واضحة للتحديات التي تشكلها روسيا".

فيما أشار مسؤولان كبيران في البيت الأبيض إلى أن الإدارة الجديدة تخطط لفرض إجراءات عقابية على روسيا لدورها في الهجمات السيبرانية التي طالت مؤخرًا وبشكلٍ واسع مؤسسات أميركية رسمية.

كما أوضح أحد المسؤولين، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، أن العقوبات وماهيتها ستحدد على ضوء تقييم استخباراتي بشأن أنشطتها الأخيرة.

ويفترض أن يقدم التقرير الاستخباراتي، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية، حجم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد زعيم المعارضة البارز أليكسي نافالني، بحسب ما نقلته الصحيفة.

إلى ذلك، قال المسؤولان الرفيعان إن طلب تقييم الاستخبارات سيصدر هذا الأسبوع.

وذكر مسؤول كبير آخر أن البيت الأبيض سيستخدم تلك التقييمات لتحديد الرد المناسب على الهجمات الروسية خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب ما أكده العديد من المحللين والمسؤولين الحكوميين، فإن العديد من المؤسسات الرسمية والوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة تعرضت الشهر الماضي لهجوم إلكتروني ضخم، طال حتى قطاع الطاقة ووزارة الخزانة، ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى موسكو، حينها.

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، عن أملها في أن تتبع الإدارة الأميركية الجديدة نهجًا أكثر توازنًا في العلاقات مع روسيا مع وقف تصعيد المواجهة بين الطرفين.

(د أ)