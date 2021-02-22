شن جيش الاحتلال التركي في العاشر من الشهر الجاري هجومًا على منطقة غاري في باشور (جنوب) كردستان، مستخدمًا الطيران الحربي والمروحي وآلاف الجنود، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي.

هجمات الاحتلال التركي على منطقة غاري، جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وأوضح مراقبون أن الهجمات أتت في إطار استكمال مؤامرة 15 شباط التي استهدفت الشعب الكردي في شخصية القائد أوجلان.

وتوسعت دائرة هجمات الاحتلال التركي، وطالت معسكر سياني الذي يضم أسرى الحرب ومحيطه، استخدم فيها الاحتلال الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًّا، والتي يعتبر استخدامها جريمة حرب.

قوات الدفاع الشعبي تمكّنت من إحباط الهجوم التركي، ما دفع الاحتلال التركي إلى إعلان الانسحاب من المنطقة في الـ 14 من الشهر نفسه، وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان كتابي إن القوات التركية تعرضت لهزيمة كبيرة في غاري وأعلنت انسحابها على إثر ذلك.

'سنظل ندعم أبناءنا'

والدة الشهيد آمد كيم، أزميران محمد، هنأت القائد عبدالله أوجلان وقوات الدفاع الشعبي وعموم شعوب المنطقة بانتصار قوات الدفاع الشعبي على الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع (غاري).

وبيّنت أن الهجوم على غاري ليس صدفة، "بل هو استكمال لمؤامرة 15 شباط التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، وعلى الرغم من استخدام الاحتلال التركي كافة الأسلحة الثقيلة البرية منها والجوية، لكن HPG تصدت وأفشلت كافة هجماته".

وأعربت أزميران في نهاية حديثها، عن فرحتها بالنصر، وقالت: "الاحتلال التركي سيفشل في كل مرة وبكل مخططاته، سنظل ندعم أبناءنا في قوات الدفاع الشعبي، ولن نتراجع عن أهدافنا وقضيتنا مهما كان الثمن".

'قوة الإيمان بمشروعهم'

وبدورها قالت والدة الشهيد قهرمان جيك، سلطانة مراد، إن هدف الاحتلال التركي من الهجوم هو كسر إرادة الشعب الكردي، كون 15 شباط هو اليوم الأسود لدى عموم شعوب المنطقة.

وتابعت "على الرغم من أن الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيمياوية والمحرمة دوليًّا، إلا أنه هزم هزيمة نكراء أمام مقاومة قوات الدفاع الشعبي".

وأضافت سلطانة: "انتصارات أبنائنا الكريلا تأتي نتيجة الإرادة القوية والثقة التامة، وقوة إيمانهم بمشروعهم ومبادئهم التي تصب في خدمة كافة شعوب المنطقة، وسيرهم على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان".

وأردفت بالقول: "مهما فعل الاحتلال لن يستطيع كسر إرادتنا، سنقاوم حتى الوصول إلى حرية قائد الشعوب".

ودعت كلً من سلطانة مراد وميمو شيخموس والدة شهيد زانا، الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة إلى رص الصفوف، والتفكير بعقلانية، والنظر إلى ما يجري حوله، والتصدي للهجمات التي تطال أجزاء كردستان.

(هـ ن)

ANHA