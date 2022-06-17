دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بأشَدّ العبارات، القصف التركيّ الذي استهدفَ مقارّاً حكومية ومنازلَ في ناحية سنوني في قضاء شنكال بمحافظة نينوى، فيما أكدت اتخاذ إجراءات بعد اكتمال التحقيقات بشأن الاعتداء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر بيان للوزارة أن "الوزارة تؤكد أنَّ هذه المواقف تمثِّلُ انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين استُشهد عدد منهم وجُرِحَ آخرون جرّاء هذا الفعل".

وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يُعَدُّ استهدافاً لأمنِ العراق واستقرار شعبه، ويتطلّبُ مُوقفاً مُوحَّداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفوضى"، لافتاً الى أن "الوزارة ستتخذُ الإجراءات المُقرَّرة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".

هذا وشنت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي الأربعاء، هجومين جويين على مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها في قضاء شنكال، أسفرا عن استشهاد الطفل صالح شفان خضر ناسو وجده خضر ناسو، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين، بينهم الصحفي صالح برجَس وطفل آخر.

كما هاجمت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيّارة في منطقة كلار في محافظة السليمانية مما تسبب بفقدان 4 أشخاص لحياتهم وإصابة شخص خامس كانوا يستقلون السيارة المستهدفة، صباح اليوم.

وبعد الهجوم، توالت ردود الفعل المنددة من عدة جهات عراقية، إلا أن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" شريك دولة الاحتلال التركي التزم الصمت كعادته على إراقة دماء الكرد.

(م ش)