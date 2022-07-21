وقال البرلمان العربي عن هجوم دولة الاحتلال التركي على زاخو، إن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار"، بحسب بيان له اليوم الخميس.

وشدد البرلمان العربي على "تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها"، مطالباً تركيا "بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة جمهورية العراق على كامل أراضيها، والالتزام بمبدأ حسن الجوار".

وأعرب البرلمان العربي عن "خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين".

وقصف جيش الاحتلال التركي، بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، مجموعة من السياح بأربعة قذائف مدفعية في قرية برخ في دار كارى في زاخو، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بحسب وكالة روج نيوز.

وأثار هجوم الدولة التركية المحتلة على زاخو وارتكابها لمجزرة بحق المدنيين، ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، وطالبت جميع القوى السياسية في العراق الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات فعلية لإيقاف الهجمات التركية.

(د ع)