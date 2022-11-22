وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي روتيني في جنيف، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الأسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد".

وأضاف: "نحث سلطاتكم على تلبية مطالب الشعب في المساواة والكرامة والحقوق بدلاً من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة لقمع الاحتجاجات" الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين.

وشدد على أن "غياب المحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمراً ويساهم في الشكاوى المتزايدة".

في سياق ذلك، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق إلى إطلاق سراح "كل المعتقلين على ارتباط بممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلمياً، وإسقاط التهم الموجهة إليهم" مطالبة إيران كذلك بأن "تصدر فوراً" تعليقاً لعقوبة الإعدام.

(د ع)