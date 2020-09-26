وقال أديب: "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائماً وحرصاً مني على الوحدة الوطنية، فإني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة، وأتمنى لمن سيكلّف من بعدي كل التوفيق في هذه الظروف الصعبة".

وتابع: "فور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أعلنت كتل سياسية عدة بأنها لن تسمي أحداً وأبلغت الجميع أني لست بصدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازاً لأي طرف".

وتوجّه أديب بـ "الاعتذار من الشعب اللبناني"، مؤكدًا أن "مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".

(ز غ)

ANHA