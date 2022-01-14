وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أجهزة حكومة دمشق الأمنية، اعتقلت خلال الساعات الفائتة أكثر من 42 شخصاً، ممن أجروا "التسويات الأخيرة" التي شهدتها قرى المريعية والجفرة والبوليل والزباري والمو حسن في ريف دير الزور الشرقي.

وأكدت مصادر المرصد السوري أن الاعتقال جاء لزجهم بالخدمة الإلزامية والاحتياطية في قوات حكومة دمشق، ولم تقِهم "التسويات" من الملاحقة الأمنية، كما تتواصل هذه الحملة من قبل قوات حكومة دمشق ومعلومات عن مزيد من حالات الاعتقال، كما أن قسماً من الشبان والرجال هربوا نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية.

الجدير ذكره أن قوات حكومة دمشق وأجهزتها الأمنية، بدأت عمليات "التسوية" انطلاقاً من مدينة دير الزور، في الـ 13 من تشرين الثاني من العام الماضي، وانتقلت بعدها إلى مدينة الميادين شرق المدنية، ومن ثم انتقلت إلى البو كمال الحدودية مع العراق.

(د ع)