أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل المقاتلين شورش وديندار.

وجاء في البيان:

"في 31 آب 2023، عندما كان رفيقانا شورش وديندار في مهمة في ناحية قلقلي التابعة لمدينة وان، اندلعت الاشتباكات بين رفاقنا وجيش الاحتلال التركي، في ساعات الصباح حاول العدو محاصرة المكان الذي يتواجدون فيه، وردّ رفاقنا على العدو واندلعت معركة شرسة، وشن جيش الاحتلال الذي لم يتمكن من مواجهة رفاقنا بالقتال وجهاً لوجه، قصفاً عنيفاً لساعات على المكان الذي كان يتواجدون فيه، عبر الطائرات الحربية والمروحيات، وإثر ذلك استشهد الرفيقان شورش وديندار.

إن هؤلاء أبناء شعبنا الأعزاء والشجعان والفدائيين في روج آفا وشرق كردستان، اللذين كرسا حياتهما بالكامل لقضية حرية شعبنا، خاضا بمسيرة دون تردد في النضال من أجل الحرية، ومن خلال تصعيد مقاومة الكريلا في شمال كردستان وتقديم مساهمات كبيرة، تمكنا من المقاومة والقتال في جميع الظروف الصعبة، لقد أدّا المهمة تلو الأخرى، ومن خندق إلى آخر، بحب كبير وحماس وأسلوب عالٍ، لقد أنجزا بنجاح كل واجب ومسؤولية، وأصبحا مناضلين آبوجيين لعبا الدور القيادي لحزبنا، حزب العمال الكردستاني، وفي مواجهتهما الأخيرة مع العدو، سارا نحو الاستشهاد دون تردد، وقاوما ببسالة، ولم يستسلما للعدو أبداً، وردّا باللغة التي يفهمها العدو.

ونعرب عن تعازينا لعائلتي رفيقينا شورش وديندار ولشعبنا الوطني في كردستان، ولن ننسى ذكرياتهم ومسيرتهم الفدائية أبداً في نضالنا من أجل الحرية.

وسجل المقاتلين كالتالي:

الاسم الحركي: شورش برخودان

الاسم والكنية: نبي أحمد

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: سلطان – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 31 آب 2023 وان.

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الاسم الحركي: ديندار خالد

الاسم والكنية: إسماعيل سوجاي

مكان الولادة: كوتول

اسم الأم – الأب: باجي – نادر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 31 آب 2023 وان".

(أ ب)