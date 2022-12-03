أشارت تقارير واردة من مدينة بيدوا إلى أن "حركة الشباب الصومالية" المتشددة سيطرت على منطقتين في إقليم باي بولاية جنوب الغرب الصومالية، مضيفة أن "القوات الحكومية انسحبت من منطقة "جوف جدود" الواقعة على بعد 30 كم من بيدوا، عاصمة الجنوب الغربي"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ولم يتضح السبب وراء انسحاب القوات الحكومية من المنطقة المذكورة، إلا أن ذلك جاء بعد سيطرة "حركة الشباب الصومالية" على منطقة "دينوناي" بعد معركة مع القوات الحكومية، حسبما أفادت الوكالة الألمانية للأنباء.

وكان الجيش الصومالي قد تمكن في الآونة الأخيرة، بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، من تحقيق مكاسب إقليمية ضد "حركة الشباب" التي تسيطر على أجزاء كبيرة في وسط وجنوب الصومال.

وتشن "حركة الشباب الصومالية" المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات للاستيلاء على الصومال لإقامة حكم متشدد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والمدنيين.

(د ع)