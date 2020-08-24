وقال القيادي في ائتلاف النصر العراقي عقيل الرديني، إن مشروع الشام الجديد وفق النسق الأوروبي الذي تحدث عنه الكاظمي، ليس وليد اليوم، إنما طُرح في زمن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، وذلك وفقًا لوكالة "بغداد اليوم".

وبحسب الوكالة، فإن هذا المشروع العملاق يقوم على أساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين العراق ومصر، وقد دخلت الأردن على خط المشروع مؤخرًا، مبينًا أن المشروع قائم على أساس أن مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية، والأردن دخلت على الخط للاستفادة من خدمات كليهما.

وتابع، أن هناك نية لدى حكومة مصطفى الكاظمي لإكمال هذا المشروع، خصوصًا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسة المعتدلة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال إن مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثية المرتقبة بين العراق والأردن ومصر.

وفي حوار الكاظمي مع صحيفة «واشنطن بوست»، أشار إلى إنه سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والأردن، والذي من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية، مضيفًا أنه سيسافر إلى السعودية قريبًا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية.