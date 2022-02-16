يعرف القائد أوجلان بأنه أول قائد للشعب الكردي معتقل وتستمر ثورته إلى الآن، واليوم ليس الكرد فقط يطبقون فكره وفلسفته، وإنما كل الشعوب المتطلعة للحرية تؤمن بها.

إن فكر ونموذج القائد هو من أجل جميع الشعوب المضطهدة في العالم. ولذلك نشهد اليوم وجود أشخاص من عدة جنسيات، مذاهب وديانات ضمن PKKالذي يتبنى فكر وفلسفة القائد آبو.

وفي عام ١٩٩٩، نفذت القوى المهيمنة في العالم مؤامرة دولية بحق القائد. وقد مضى 23 عاماً على مقاومة القائد في سجن إمرالي.

حول ذلك تحدث مهجرو عفرين لوكالتنا في الذكرى الـ 23 للمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان.

استنكر عارف سيدو، من مهجري عفرين، المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، وقال: "ما زلت أتذكر قوة شخصية القائد ووقفته، منذ المرة الأولى التي التقيت به فيها. كان القائد يحترم جميع الأشخاص الذين معه وكان معروفاً بتواضعه وحسن تعامله مع الجميع".

واصل سيدو حديثه، قائلاً: "إن فكر القائد آبو أيقظ الشعب الكردي من الغفلة، وعرّف الكرد بحقيقتهم. واليوم ورغم وجود القائد في السجن إلا أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يسيرون على خطاه وينظمون أنفسهم حسب فكره ويحافظون على وجودهم من خلال فلسفته".

وأنهى سيدو حديثه قائلاً: "إن المقاومة التي يبديها القائد الآن في سجن إمرالي، هي من أجل الشعب الكردي. وعلينا نحن أيضاً تقوية عزيمتنا وإرادتنا في النضال من أجل قضيتنا".

نوروز هاشم، من مهجري عفرين، استنكرت أيضاً المؤامرة الدولية ضد القائد وقالت: "لأنه في العالم يوجد قائد لكل شعب وشخص، كنا نتطلع نحن الشعب الكردي أيضاً لوجود قائد لنا وعندما عرفنا القائد آبو أدركنا حقيقة وجودنا".

واصلت نوروز حديثها بالقول: "وقفة القائد كانت قوية، وكان يلفت نظر الإنسان دائماً. كان يسعى من خلال أسئلته إلى معرفة شخصية الإنسان وتعريف الإنسان بنفسه. وسعى دائماً إلى تعريف الشعب الكردي بتاريخه ومقاومته على طول الأعوام الماضية".

وختمت حديثها بقولها: "لأننا مرتبطون بروح وفكر القائد آبو لن نتخلى عن قائدنا أبداً. ويجب ألا ننسى أن المقاومة التي يبديها القائد اليوم هي من أجل مستقبل ووجود الشعب الكردي".

في السياق تحدثت المهجرة، ثريا حبش، وقالت: "قبل رؤيتي للقائد كانت لدي الكثير من الأفكار الخاطئة لكن بعد لقائي بالقائد تعلمت جيداً كيف أبني شخصيتي الوطنية وأحافظ على وجودي كامرأة كردية".

وتابعت قائلة: "تم حماية وجود الشعب الكردي حتى الآن بفضل مقاومة ووقفة القائد آبو البطولية. واليوم نحن نواصل عملنا ونتمسك بمطالبنا تنفيذاً لقول القائد بأن الذي يواصل عمله سينتصر حتماً".

وأنهت ثريا حديثها بقولها: "لقد درس القائد أسباب فشل كل الثورات السابقة وتعلم منها، وبنى أفكاره على هذا الأساس ولذلك فإن ثورته مستمرة إلى اليوم. وتأثر الشعب بتفكيره وتبناه ويعمل اليوم وفقاً لفلسفته على حماية أرضه والتضحية في سبيل القضية الكردية".

(ر خ)

ANHA