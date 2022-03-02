بالتزامن مع حلول الـ 8 من آذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، عقد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بناحية الدرباسية محاضرة تعريفية بهذا اليوم، والانتصارات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا، بحضور شخصيات سياسية ومثقفة ومستقلة، وعضوات مؤسسات الإدارة الذاتية، ومكتب المرأة في مسد.

الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية في ناحية الدرباسية، بديعة عربو، تحدثت عن أهمية 8 آذار، وقالت: "النساء في أميركا فضلن الوقوف في وجه الاستبداد والظلم الذي تعرضن له، وواجهن الذهنية الذكورية، حتى استشهد بعضهن واعتقلن بالعشرات.

مشيرة إلى وقوفهن إلى جانب بعضهن البعض في محاربة الذهنية السلطوية، ومتابعة مسيرة المرأة في تحقيق العدالة والمساواة بين المجتمع، وبمناسبة هذا اليوم "نستذكر كفاح الشهيدات اللواتي استشهدن في سبيل حرية بني جنسهن".

وقالت الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطي: "المرأة في شمال وشرق سوريا أثبتت للعالم أجمع أنها تعمل على فكرها الحر وتطالب بحقوقها، كما حققت العدالة والمساواة بين المجتمع، وحاربت من أجل حماية أمن المنطقة، وأصبحت مثالاً يحتذى به في العالم".

مبيّنة أن النساء في شمال وشرق سوريا من كل المكونات، رفعن من سوية النضال من أجل حريتهن، وقالت: "هناك نساء كثيرات حاربن وقاتلن حتى وصلن إلى مراتب الشهادة، بينما يعمل بعضهن لتحرير كافة النساء من الذهنية الذكورية التي فرضت نفسها على مسيرتهن، وبنضال هؤلاء النساء باتت تعرف ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا بثورة المرأة الحرة".

واختتمت بديعة حديثها بالتأكيد على مواصلة النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية لجميع النساء في العالم، وتحقيق المساواة لهن.

(أح/ي م)

ANHA