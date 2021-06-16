تحت عنوان "المرأة الواعية المنظّمة أساس المجتمع الحرّ"، نظّم مكتب المرأة السورية في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية لنساء ريف دير الزور بهدف توعيتهنّ وتنظيم صفوفهنّ في جميع المجالات السياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة، شاركت فيها ممثّلات المرأة في المجالس المدنيّة والمحلية في منطقة دير الزور.

النّدوة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم أدارت النّدوة الناطقة الرسمية باسم مجلس المرأة في المجلس العام في حزب سوريا المستقبل غالية غشوان، حيث تحدّثت عن دور المرأة في شمال وشرق سوريا، وأنّ المرأة تمرّ بمرحلة مصيرية وتاريخية على كافّة الأصعدة.

وبيّنت غالية غشوان أنّ: "هدفنا من هذه الندوة هو توعية النساء وتنظيم صفوفهن سياسياً وعسكرياً واجتماعياً كي يكون لدينا نساء سياسيّات قويات قادرات على حلّ الأزمة السورية".

لتختتم بعدها النّدوة بفتح باب النقاش أمام المشاركات حول محور الندوة، وكيفية النهوض بواقع المرأة وتجاوزها للعقبات ومشاركتها في الحلول على كافّة الأصعدة.

(إ)

ANHA