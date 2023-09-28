أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، بياناً إلى الرأي العام كشفت فيه سجل مقاتلها الشهيد ولات آسي. وترجمت نصه وكالة فرات للأنباء، جاء في نصه:

"كان عام 2018، من أعوام الحرب الشرسة ضد دولة الاحتلال التركي، حشدت فيه دولة الاستعمار والقمع التركية كافة إمكاناتها من أجل قمع رغبة شعبنا في الحرية وتصفية حركتنا، وفي مقابل ذلك، رد مقاتلو كريلا حرية كردستان من شمال كردستان إلى المدن الكبرى في تركيا من خلال تحويل كل مكان إلى ساحة للمقاومة، وخلال هذه المقاومة التي جرت على نهج الفدائية، تم توجيه ضربات شديدة القسوة لجيش الاحتلال التركي، وتبيّن مرة أخرى أن كريلا حرية كردستان لا يقهرون.

ونجح رفيقنا ولات آسي الذي كان يؤدي واجباته في أنطاليا، بالإيفاء بمسؤولياته وتأدية مهامه كمناضل رائد لتقليد المقاومة، وقاوم بكل شجاعة خلال المعارك مع العدو وارتقى إلى مرتبة الشهادة، وأخذ مكانه في تاريخ نضالنا كمناضل نموذجي للفدائية الآبوجية.

نقدم تعازينا لعائلة رفيقنا ولات آسي الكريمة ولجميع أبناء شعب كردستان الوطني، وفي شخص الرفيق ولات، نجدد عهدنا بتتويج مسيرة "القيادة الحرة، كردستان الحرة"، بالنصر والنجاح.

المعلومات التفصيلية حول سجّل رفيقنا الشهيد ولات آسي هي كالآتي:

الاسم الحركي: ولات آسي

الاسم والنسبة: مظلوم بالكجي

مكان الولادة: موش

اسم الأم - الأب: آسيا - جتين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 28 أيلول 2018/أنطاليا"

(أ ب)