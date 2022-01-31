وأعربت ستيفاني ويليامز عن "قلقها الشديد من شبح رفع العلم الأسود في الجنوب بعد قتل العديد من جنود الجيش الوطني الليبي الأسبوع الماضي"، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

إلى ذلك، شددت في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية على ضرورة تقليص أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك ميزانيتها، قبل استبدالها بهيئة منتخبة.

أما عن المصالحة والانتخابات، فاعتبرت أنه "يمكن للاستحقاق الانتخابي أن يكون جزءاً من عملية أوسع للمصالحة الوطنية، لا سيما في البلدان التي لم تجرِ فيها انتخابات منذ فترة طويلة وهناك نخبة سياسية راسخة ظلت أنوفها في الحضيض لفترة طويلة".

كما أكدت أن هناك تعطشاً للانتخابات، وأن ما يقرب من 2.5 مليون ليبي حصلوا على بطاقات التصويت الخاصة بهم، لافتة إلى أنه في مدينة بنغازي وحدها تقدم 800 شخص إلى الترشح للبرلمان.

وشددت على ضرورة أن يشرع مجلس النواب في تحديد مواعيد واضحة للانتخابات العامة في البلاد، مشيرة إلى أن هناك جيلاً جديداً آخر من الليبيين يريدون ممارسة حقوقهم السياسية.

كذلك حثت السياسيين الليبيين على عدم التلهي بالخلافات على المراكز والمناصب، والتركيز على مسألة إجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو المقبل.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، شهدت ليبيا العديد من التطورات، سواء عبر تصاعد المطالبات بحل الحكومة الحالية وانتخاب أخرى، أو مسألة داعش الذي أعلن الجيش الأسبوع الماضي وقوع مواجهات مع بعض عناصر جنوب غرب البلاد، ووصولاً إلى معضلة الانتخابات التي عاد النقاش بشأنها إلى الاحتدام مؤخراً، عقب تأجيلها الشهر الماضي (كانون الأول/ ديسمبر 2021).

(ل د)