وذكر بيان للجنة المنظمة، أن "موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية (الشعب يحمي الدولة) سيكون في الساعة الخامسة من عصر يوم غد الجمعة على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق".

وأضاف: "تعرب اللجنة عن أملها من جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصاً التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي".

وتابعت: "موعدنا الجسر وسيكون للأحرار وقفة وطنية ترفض مصادرة رأي الشعب واحتكاره تحت أي ذريعة، فالعراق للجميع والبرلمان لكل الشعب والقضاء ركيزة الدولة، آملين من الجميع الالتزام بتعليمات اللجنة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون التام مع إخوتنا في القوات الأمنية العراقية".

ومن جهته، حشد حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم الخميس، لتظاهرة في عدد من المحافظات يوم غد الجمعة لـ "دعم الإصلاح".

وكتب على حسابه في فيسبوك: "على محبي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمّع حاشد كل في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة، جزيتم خير الجزاء والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزورة".

وأضاف أن "التظاهر فيه عدة أسباب، أولها إغاظة الفاسـدين وما تطؤون من موطئ يغيض الفاسـدين إلا كتب لكم به عمل صالح، وثانيها، ملء الاستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حل البرلمان".

(م ش)