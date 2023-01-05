أبلغ عناصر من "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات حكومة دمشق، صباح اليوم الخميس، أصحاب 3 منازل لمواطنين قرب مسجد الأمين عند أطراف معضمية الشام؛ بضرورة إخلاء المنازل، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأنذرهم العناصر أصحاب المنازل حتى مساء السبت المقبل كأقصى حد؛ بذريعة أن المنطقة شبه عسكرية والطيران الإسرائيلي قد يستهدفها؛ بسبب وجود مقرات عسكرية.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الهدف من عملية الإخلاء؛ لتحصين المواقع العسكرية وإنشاء نقاط حراسة خاصة للفرقة الرابعة عند أطراف الأحياء السكنية.

وتعرضت المنازل للدمار بشكل جزئي، فيما أعاد أصحابها ترميمها بعد أن عادوا إليها بعد فرض "المصالحة" وسيطرت عليها قوات دمشق.

وأكد عناصر "الفرقة الرابعة" أن في حال التأخر عن التسليم سيتعرضون للمساءلة القانونية والاعتقال بحجة عدم تنفيذ الأوامر التي تصب في "المصلحة العامة".

ويأتي ذلك بسبب عمليات التضييق الممنهج التي تمارسها قوات دمشق والمجموعات الموالية لها ضد المواطنين وطردهم من منازلهم لاستخدامها في الأغراض عسكرية.

(م ش)