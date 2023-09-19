تعرّض أمس الإثنين 18 أيلول، مبنى المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) في مدينة هولير بجنوب كردستان، لهجوم مسلح أسفر عن استشهاد المواطن دنيز جودت بولبون. وفي الوقت نفسه، تعرّض مطار السليمانية لقصف بطائرة مسيّرة، أدى إلى استشهاد 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني وجرح 3 آخرين.

سبقهما، هجوم جوّي نفذته طائرة مسيّرة تركية، الأحد 17 أيلول في حوالي الساعة 13:50، استهدف سيارة بالقرب من مخيم سردشت، واستشهد فيه 3 من قياديي وحدات مقاومة شنكال (YBŞ).

وفي شمال وشرق سوريا، استهدفت طائرة مسيّرة لدولة الاحتلال التركي، وفي اليوم نفسه، الأحد 17 أيلول، سيارة على طريق قامشلو- عامودا، أدى إلى استشهاد اثنين من أعضاء قوى الأمن الداخلي وإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة.

وفي 15 أيلول، وهو تاريخ بدء هجمات داعش على كوباني، استهدفت مسيّرة لدولة الاحتلال التركي، القيادية في وحدات حماية المرأة، شرفين سردار، ومقاتلتي الوحدات جاندا جودي ونوجان أوجلان، على طريق الحطابات جنوب مدينة منبج.

أوضحت منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، اليوم، أن للخيانة يد في هجمات السليمانية وهولير وروج آفا وشنكال، وقالت: "هذه الهجمات لا تتم بقوة العدو، بل بدعم من الخيانة، ونتيجة لهذه الهجمات الغادرة يستشهد أبناء شعبنا".

وقد استنكرت مواطنات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية هذه الخيانة، في حديث لوكالتنا.

خيانة للكرد ولكردستان

المواطنة آمل هورو، أدانت الهجمات التي يتعرض لها أبناء الشعب الكردي، وقالت: "العدو يهاجمنا والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) يساعده رغم ادعائه الكردياتية، لكنه مجرد من النخوة والإخلاص اللذين يتسمان به بالكرد".

وأضافت: "إن الذي تجرّد من القيم الإنسانية والمبادئ الكردية، واستطاع أن يبيع نفسه مقابل المال، لن يتوانى عن بيع بني جلدته، ولن يرفّ له جفن ولن يبدي أدنى اهتمام لما يعانونه، فقط مقابل البقاء على الحكم".

وتابعت: "لم نرَ يوماً أو نسمع أنه (في إشارة إلى PDK) خدم شعبه، وعرف على مدى التاريخ بخيانته للقضية الكردية ولأبناء جلدته، حتى بات أداةً تتحكم بها الدولة الفاشية التركية لإبادة الكرد".

وأشارت آمل هورو: "لـ PDK اليد في شهادة أبنائنا وبناتنا قبل المحتل التركي، ولا نعتبر العمل الذي يقومون به خيانة فقط للكرد، إنما لكردستان أيضاً، وسندوّن ذلك في التاريخ بأنهم خونة ولن نغفر لهم مهما حييّنا".

وأكدت آمل هورو أن الشعب الكردي وصل إلى مرحلة الإدراك التام لحقيقة PDK: "يستحيل لتركيا أن تتمكّن من قواتنا، لكن بسبب ما يمارسه الديمقراطي الكردستاني من خيانة ومساعدته تركيا في تنفيذ الهجمات، استطاع العدو أن يحتل بعضاً من مناطقنا".

خيانة عظمى

أما المواطنة سلطان محمد، فلم تجد فرقاً بين ما يمارسه المحتل التركي والديمقراطي الكردستاني، وقالت: "يخططون مع بعضهم وينفذون الهجمات، إنها لخيانة عظمى، وحبل الخيانة قصير ولن يدوم طويلاً، وسينتهي ويفشل في نهاية المطاف، والنصر سيكون حليف أصحاب الحق والقضية".

وأكدت سلطان أن مساعي PDK فاشلة وواضحة للعيان، وقالت: "على مرّ التاريخ وحزب الديمقراطي الكردستاني يقف مع الدولة التركية ويشاركها في إبادة الكرد، لكنه لم ينلْ حتى الآن شيئاً ولن ينال منّا مطلقاً".

وصفت سلطان ما يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالفعل المشين، وقالت: "ليراجع نفسه ويفكر قليلاً بلغته وتاريخه وجذوره، إنه لمخزٍ أن يكون المرء كردياً وينتهج الخيانة، إنها لخيانة بحق العرق والقيم الكردية".

وأوضحت: "سيأتي يومٌ لا يجد فيه الديمقراطي الكردستاني منقذاً سوى الكرد أثناء وقوعه في المشاكل والحروب بعد انتهاء مصالح تركيا معه وتخليها عنه، وهذا اليوم قريب".

كفى للخيانة

فيما استنكرت المواطنة فيدان محمود، الهجمات التي تطال أجزاء كردستان الأربعة على يد المحتل التركي وشريكه الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "كفى للخيانة عودوا إلى رشدكم".

وأكدت على دوام المقاومة: "منذ اندلاع الثورة والشعب الكردي يناضل وقواته العسكرية في جبهات القتال، فقط لعدم قبولهم العبودية ولعدم خضوعهم للأنظمة الحاكمة وسعيهم لتطبيق الأمة الديمقراطية، وسنثبت وجودنا رغم أنوف الأعداء والخونة".

وشددت المواطنات الثلاث على التفافهم حول القوات المدافعة عن الشعب الكردي في وجه المحتلين والخونة.

(س ر)

ANHA