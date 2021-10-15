تبث وكالتنا ANHA مساء اليوم وفي تمام الساعة 20.00برنامجاً خاصاً، ضمن سلسلة البرامج الخاصة للحديث عن أكثر المواضيع أهمية والتي تشغل الرأي العام.

برنامج الليلة، ينضم إليه عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي وممثل الحزب الأسبق في باشور كردستان والعراق سليمان عرب.

وسيتمحور الحديث حول الظروف السياسية التي يمرّ بها العراق في وقت أُجريت فيه انتخابات نيابية مبكرة، إضافة لتحالف القوى الكردية والتلاعب الذي حصل في بعض الدوائر بالنسبة لفرز الأصوات، وخيبة أمل العراقيين بنتائجها.

هذا وسيبث البرنامج على موقع وكالتنا ومنصاتنا على مواقع التواصل الافتراضي الرسمية.

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