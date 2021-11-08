وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، بياناً كتابياً، حول العملية.

وقالت في مستهل البيان المنشور على موقعها الرسمي: "بعد ورود معلومات إلى قواتنا بوجود خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في إقليم دير الزور، تخطط لبدء هجوم على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، قامت فرق من قواتنا الخاصة HAT في إقليم الجزيرة، بدعم من التحالف الدولي بالتحري والتقصي وتحديد مكان الخلية والذي يقع بين منطقتي المكمن وأبو خشب في إقليم دير الزور، وشن عملية نوعية ضد الخلية، فجر اليوم الإثنين ٨ نوفمبر الجاري".

مبيّنة أنه "اندلعت اشتباكات عنيفة بين قواتنا والإرهابيين، أثناء شن العملية، ونتيجةً لذلك؛ تمكنت قواتنا من قتل شخص وجرح آخر، وإلقاء القبض على ٤ من أفراد الخلية. كما تم مصادرة سيارة نوع تويوتا هايلوكس، بالإضافة إلى تفجير سيارة مفخخة من نوع كيا 4000 من قبل طيران التحالف كانت معدة للهجوم على السجن. كما ضبط في مقر الخلية عدد كبير من الأسلحة والتي كانت مجهزة بغية الهجوم".

وبحسب بيان القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي/ شمال وشرق سوريا، فإن الأسلحة المعدّة للهجوم هي على النحو التالي:

"١-سلاح كلاشنكوف عدد ٣٧

٢-سلاح بيكسي عدد ٢

٣-سلاح آر بي جي عدد ١

٤-روكيت لسلاح آر بي جي عدد ٤٢

٥-حشوة لسلاح آر بي جي عدد ٣٠

٦-عبوات ناسفة عدد ١١

٧- قنابل هجومية عدد ٦٢

٨-جعب عسكرية عدد ٣٥

٩-حقائب للماء عدد ٥١

١٠-مخازن سلاح بيكسي عدد ٣

١١-طلق كلاشنكوف عدد ٦٠٥٥

١٢-طلق سلاح بيكسي عدد ٤٩٦٠

١٣-مخازن سلاح كلاشنكوف عدد ١٩٥".

واختتمت بيانها بالقول: "إننا في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة نؤكد لشعبنا أننا ماضون في عملنا الأمني والإنساني، ونبيّن أن قواتنا ستحارب الإرهاب بكافة أشكاله وكل من يقف وراءه ويدعمه، وسنكون الدرع المنيع في حماية شعبنا ووطننا إلى حين القضاء الكامل على كل من يحاول استهداف أمن بلدنا وسلامة شعبنا".

(س ر)